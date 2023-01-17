Костинова (Званцева) Марфа Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костинова (Званцева) Марфа Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Черемисинова Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Костинов Алексей Матвеевич

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Костинов Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Костинов Алексей Матвеевич

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Костинов Леон Алексеевич

Отец ребёнка: Костинов Алексей Матвеевич

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Костинов Аникей Алексеевич

Отец ребёнка: Костинов Алексей Матвеевич

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костинов Алексей Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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