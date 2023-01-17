Костинова (Званцева) Марфа Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Черемисинова Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Костинов Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Костинов Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Костинов Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1773
Отец ребёнка: Костинов Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Костинов Аникей Алексеевич
Отец ребёнка: Костинов Алексей Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно