хутор Ключи, хутор Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Ключи

Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Воронежской области

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Нижнедевицкий уезд, Истобенская волость
Ключи2992хуторИстобенскаго1891

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Нижнедевицкий район
7108Ключихутор51°16'с.ш.38°34'в.д.M-37-030

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Нижнедевицкий муниципальный район, Скупопотуданское сельское поселение
20623456116х Ключихутор
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