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Костинов Леон Алексеевич

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Место рождения

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Костинов Алексей Матвеевич

Мать: Костинова Марфа Павловна

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
До 1793

Жена: Костинова Анастасия Васильевна

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Костинов Пётр Леонович

Мать ребёнка: Костинова Анастасия Васильевна

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Костинов Константин Леонович

Мать ребёнка: Костинова Анастасия Васильевна

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Между 1795 и 1809

Жена: Костинова Федосья

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Костинов Федот Леонович

Мать ребёнка: Костинова Федосья

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Костинов Яков Леонович

Мать ребёнка: Костинова Федосья

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1843
Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
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