Костинов Леон Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1773
Дата смерти1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Бракосочетание
До 1793
Рождение ребёнка
Около 1793
Мать ребёнка: Костинова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Костинов Константин Леонович
Мать ребёнка: Костинова Анастасия Васильевна
Бракосочетание
Между 1795 и 1809
Жена: Костинова Федосья
Рождение ребёнка
Около 1810
Мать ребёнка: Костинова Федосья
Рождение ребёнка
Около 1812
Мать ребёнка: Костинова Федосья
Смерть
1843