Костинов Алексей Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец: Костинов Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Черемисинова Прасковья Алексеевна
Мать ребёнка: Костинова Марфа Павловна
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Костинов Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Костинова Марфа Павловна
Рождение ребёнка
Около 1773
Мать ребёнка: Костинова Марфа Павловна
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Костинов Аникей Алексеевич
Мать ребёнка: Костинова Марфа Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костинова Марфа Павловна
Смерть
Неизвестно