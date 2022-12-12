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Костинов Алексей Матвеевич

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Место рождения

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Костинов Матвей

Мать: не указана

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Черемисинова Прасковья Алексеевна

Мать ребёнка: Костинова Марфа Павловна

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Костинов Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Костинова Марфа Павловна

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Костинов Леон Алексеевич

Мать ребёнка: Костинова Марфа Павловна

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Костинов Аникей Алексеевич

Мать ребёнка: Костинова Марфа Павловна

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костинова Марфа Павловна

Смерть
Неизвестно
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