Костинов Дмитрий Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Костинова Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Костинова Прасковья Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Костинов Стефан Дмитриевич
Мать ребёнка: Костинова Прасковья Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Костинов Козьма Дмитриевич
Мать ребёнка: Костинова Прасковья Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Костинова Агафья Дмитриевна
Мать ребёнка: Костинова Прасковья Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1828