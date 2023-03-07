Костинов Дмитрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостинов Дмитрий Алексеевич

Костинов Дмитрий Алексеевич

avatar

Место рождения

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Костинов Алексей Матвеевич

Мать: Костинова Марфа Павловна

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Костинова Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Костинова Прасковья Ефимовна

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Костинов Стефан Дмитриевич

Мать ребёнка: Костинова Прасковья Ефимовна

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Костинов Козьма Дмитриевич

Мать ребёнка: Костинова Прасковья Ефимовна

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Костинова Агафья Дмитриевна

Мать ребёнка: Костинова Прасковья Ефимовна

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костинова Прасковья Ефимовна

Смерть
1828
Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close