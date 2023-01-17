Костинов Аникей Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Рождение ребёнка
Около 1814
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Костинов Михаил Аникеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Костинов Сергей Аникеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Костинова Агафья Мария Аникеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1840