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Костинов Аникей Алексеевич

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Место рождения

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Костинов Алексей Матвеевич

Мать: Костинова Марфа Павловна

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Костинов Семён Аникеевич

Мать ребёнка: не указана

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Костинов Михаил Аникеевич

Мать ребёнка: не указана

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Костинов Сергей Аникеевич

Мать ребёнка: не указана

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Костинова Агафья Мария Аникеевна

Мать ребёнка: не указана

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1840
Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
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