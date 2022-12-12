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Костинов Сергей Аникеевич

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Место рождения

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Костинов Аникей Алексеевич

Мать: не указана

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Костинова Фёкла Сергеевна

Мать ребёнка: Костинова Прасковья Ефимовна

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.10.1857 ст.

Сын: Костинов Фома Сергеевич

Мать ребёнка: Костинова Прасковья Ефимовна

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костинова Прасковья Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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