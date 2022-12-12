Костинов Сергей Аникеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: Костинов Аникей Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Костинова Фёкла Сергеевна
Мать ребёнка: Костинова Прасковья Ефимовна
Рождение ребёнка
10.10.1857 ст.
Мать ребёнка: Костинова Прасковья Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно