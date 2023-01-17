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Костинов Михаил Аникеевич

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Место рождения

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Костинов Аникей Алексеевич

Мать: не указана

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.06.1848 ст.

Сын: Костинов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Костинова Аксинья Емельяновна

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.08.1854 ст.

Сын: Костинов Федосий Михайлович

Мать ребёнка: Костинова Аксинья Емельяновна

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костинова Аксинья Емельяновна

Смерть
Неизвестно
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