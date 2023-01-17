Костинов Михаил Аникеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Костинов Аникей Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1848 ст.
Мать ребёнка: Костинова Аксинья Емельяновна
Рождение ребёнка
06.08.1854 ст.
Сын: Костинов Федосий Михайлович
Мать ребёнка: Костинова Аксинья Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно