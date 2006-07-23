Крупская (Коваленко) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупская (Коваленко) Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1922

Дата смерти

23.07.2006

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1922

Отец: Коваленко Федор Степанович

Мать: Колесник (Соловьева) Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крупский Афанасий Власович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крупский Евгений Афанасьевич

Отец ребёнка: Крупский Афанасий Власович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крупский Афанасий Власович

Рождение ребёнка
08.02.1942

Сын: Бутко Юрий Григорьевич

Отец ребёнка: Бутко Григорий Петрович

| Настоящая дата рождения 8.12.1941г.
Смерть
23.07.2006
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно

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