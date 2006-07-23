Крупская (Коваленко) Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1922
Дата смерти23.07.2006
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1922
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крупский Афанасий Власович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крупский Евгений Афанасьевич
Отец ребёнка: Крупский Афанасий Власович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.02.1942
Отец ребёнка: Бутко Григорий Петрович
| Настоящая дата рождения 8.12.1941г.
Смерть
23.07.2006
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно