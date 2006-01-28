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Бутко Юрий Григорьевич

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Место рождения

с. Бондарное, Артемовский р-н, Донецкая обл.

Дата рождения

08.02.1942

Дата смерти

28.01.2006

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

1922 г.р.

Дети

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1967 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1942

Отец: Бутко Григорий Петрович

Мать: Крупская (Коваленко) Мария Федоровна

| Настоящая дата рождения 8.12.1941г.
Рождение ребёнка
03.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.09.1967

Сын: Бутко Олег Юрьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.03.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
28.01.2006
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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