Бутко Юрий Григорьевич
Место рожденияс. Бондарное, Артемовский р-н, Донецкая обл.
Дата рождения08.02.1942
Дата смерти28.01.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1942
| Настоящая дата рождения 8.12.1941г.
Рождение ребёнка
03.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.09.1967
Сын: Бутко Олег Юрьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.03.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
28.01.2006
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно