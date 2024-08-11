Бутко Григорий Петрович
Место рожденияСталинская обл., Артемовский р-н, д. М.-Ильиковка
Дата рождения1921
Дата смерти?.08.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Бутко Петр Павлович
Военная служба
Неизвестно
п/я 22
Смерть
?.08.1941
Причина смерти: пропал без вести
Рождение ребёнка
08.02.1942
Мать ребёнка: Крупская (Коваленко) Мария Федоровна
| Настоящая дата рождения 8.12.1941г.