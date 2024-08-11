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Бутко Григорий Петрович

Место рождения

Сталинская обл., Артемовский р-н, д. М.-Ильиковка

Дата рождения

1921

Дата смерти

?.08.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Бутко Петр Павлович

Мать: Бутко (Сердюк) Мария Ивановна

Военная служба
Неизвестно
п/я 22
Смерть
?.08.1941
Причина смерти: пропал без вести
Рождение ребёнка
08.02.1942

Сын: Бутко Юрий Григорьевич

Мать ребёнка: Крупская (Коваленко) Мария Федоровна

| Настоящая дата рождения 8.12.1941г.

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