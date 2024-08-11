Колесник (Соловьева) Анна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесник (Соловьева) Анна Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1902

Дата смерти

22.02.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1902

Отец: Соловьев Никифор

Мать: Соловьева Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесник (Колесников) Порфирий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваленко Федор Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Коваленко) Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Коваленко Федор Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел Федорович

Отец ребёнка: Коваленко Федор Степанович

Рождение ребёнка
21.12.1922

Дочь: Крупская (Коваленко) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Коваленко Федор Степанович

Рождение ребёнка
15.10.1929

Дочь: Мовчан (Колесникова) Евгения Порфирьевна

Отец ребёнка: Колесник (Колесников) Порфирий Михайлович

Смерть
22.02.1990
Похороны
Неизвестно

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