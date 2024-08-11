Колесник (Соловьева) Анна Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1902
Дата смерти22.02.1990
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1902
Отец: Соловьев Никифор
Мать: Соловьева Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Коваленко) Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Коваленко Федор Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел Федорович
Отец ребёнка: Коваленко Федор Степанович
Рождение ребёнка
21.12.1922
Дочь: Крупская (Коваленко) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Коваленко Федор Степанович
Рождение ребёнка
15.10.1929
Дочь: Мовчан (Колесникова) Евгения Порфирьевна
Отец ребёнка: Колесник (Колесников) Порфирий Михайлович
Смерть
22.02.1990
Похороны
Неизвестно