Мовчан (Колесникова) Евгения Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМовчан (Колесникова) Евгения Порфирьевна

Мовчан (Колесникова) Евгения Порфирьевна

Место рождения

с. Бондарное, Ямского р-на, Донецкой обл.

Дата рождения

15.10.1929

Дата смерти

24.03.1998

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1929

Отец: Колесник (Колесников) Порфирий Михайлович

Мать: Колесник (Соловьева) Анна Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Половко Владимир Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мовчан Александр Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Половко Владимир Яковлевич

Рождение ребёнка
11.09.1957

Сын: Мовчан Павел Александрович

Отец ребёнка: Мовчан Александр Семенович

Смерть
24.03.1998
Причина смерти: острый аппендицит, перетонит
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.