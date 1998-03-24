Мовчан (Колесникова) Евгения Порфирьевна
Место рожденияс. Бондарное, Ямского р-на, Донецкой обл.
Дата рождения15.10.1929
Дата смерти24.03.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Половко Владимир Яковлевич
Рождение ребёнка
11.09.1957
Сын: Мовчан Павел Александрович
Отец ребёнка: Мовчан Александр Семенович
Смерть
24.03.1998
Причина смерти: острый аппендицит, перетонит
Похороны
Неизвестно