Соловьев Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Соловьева Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соловьева Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Соловьева) Ефросинья Никифоровна
Мать ребёнка: Соловьева Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Соловьева) Софья Никифоровна
Мать ребёнка: Соловьева Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьев Яков Никифорович
Мать ребёнка: Соловьева Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хххх (Соловьева) Прасковья Никифоровна
Мать ребёнка: Соловьева Прасковья
Рождение ребёнка
27.11.1902
Дочь: Колесник (Соловьева) Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Соловьева Прасковья
Смерть
Неизвестно