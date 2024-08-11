Соловьев Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьев Никифор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Соловьева Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Соловьева) Ефросинья Никифоровна

Мать ребёнка: Соловьева Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Соловьева) Софья Никифоровна

Мать ребёнка: Соловьева Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Яков Никифорович

Мать ребёнка: Соловьева Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хххх (Соловьева) Прасковья Никифоровна

Мать ребёнка: Соловьева Прасковья

Рождение ребёнка
27.11.1902

Дочь: Колесник (Соловьева) Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Соловьева Прасковья

Смерть
Неизвестно

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