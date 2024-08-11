Соловьева Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Соловьева) Ефросинья Никифоровна

Отец ребёнка: Соловьев Никифор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Соловьева) Софья Никифоровна

Отец ребёнка: Соловьев Никифор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Никифор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хххх (Соловьева) Прасковья Никифоровна

Отец ребёнка: Соловьев Никифор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Яков Никифорович

Отец ребёнка: Соловьев Никифор

Рождение ребёнка
27.11.1902

Дочь: Колесник (Соловьева) Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Соловьев Никифор

Смерть
Неизвестно

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