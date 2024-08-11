Соловьева Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Соловьева) Ефросинья Никифоровна
Отец ребёнка: Соловьев Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Соловьева) Софья Никифоровна
Отец ребёнка: Соловьев Никифор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соловьев Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хххх (Соловьева) Прасковья Никифоровна
Отец ребёнка: Соловьев Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьев Яков Никифорович
Отец ребёнка: Соловьев Никифор
Рождение ребёнка
27.11.1902
Дочь: Колесник (Соловьева) Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Соловьев Никифор
Смерть
Неизвестно