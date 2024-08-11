Коваленко Федор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коваленко Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Коваленко) Надежда Федоровна
Мать ребёнка: Колесник (Соловьева) Анна Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
кулак, сослан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел Федорович
Мать ребёнка: Колесник (Соловьева) Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
21.12.1922
Дочь: Крупская (Коваленко) Мария Федоровна
Мать ребёнка: Колесник (Соловьева) Анна Никифоровна
Смерть
Неизвестно