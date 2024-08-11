Коваленко Федор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Федор Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коваленко Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Коваленко) Надежда Федоровна

Мать ребёнка: Колесник (Соловьева) Анна Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесник (Соловьева) Анна Никифоровна

Работа или профессия
Неизвестно
кулак, сослан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел Федорович

Мать ребёнка: Колесник (Соловьева) Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
21.12.1922

Дочь: Крупская (Коваленко) Мария Федоровна

Мать ребёнка: Колесник (Соловьева) Анна Никифоровна

Смерть
Неизвестно

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