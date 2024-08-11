Крупский Афанасий Власович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупский Афанасий Власович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крупская (Коваленко) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крупская (Коваленко) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крупский Евгений Афанасьевич

Мать ребёнка: Крупская (Коваленко) Мария Федоровна

Смерть
Неизвестно

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