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Глазко Василий Иванович

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Место рождения

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край

Дата рождения

19.02.1927

Дата смерти

12.09.2004

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1927

Отец: Глазко Иван Сергеевич

Мать: Лысенко Елена Никитична

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
03.11.1944

Сын: Глазко Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Глазко Нина Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.10.1949

Дочь: Долгополова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Глазко Нина Фёдоровна

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Рождение ребёнка
07.09.1957

Дочь: Орехова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Глазко Александра Петровна

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
24.07.1961

Дочь: Яременко Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Глазко Александра Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глазко Александра Петровна

Смерть
12.09.2004
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