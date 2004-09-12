Глазко Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения19.02.1927
Дата смерти12.09.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1927
Отец: Глазко Иван Сергеевич
Мать: Лысенко Елена Никитична
Рождение ребёнка
03.11.1944
Сын: Глазко Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Глазко Нина Фёдоровна
Рождение ребёнка
25.10.1949
Дочь: Долгополова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Глазко Нина Фёдоровна
Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Рождение ребёнка
07.09.1957
Дочь: Орехова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Глазко Александра Петровна
Рождение ребёнка
24.07.1961
Дочь: Яременко Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Глазко Александра Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.09.2004