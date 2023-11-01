Лысенко (Мирошниченко) Елена Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
19.02.1927
Отец ребёнка: Глазко Иван Сергеевич
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Глазко Нина Ивановна
Отец ребёнка: Глазко Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Лысенко Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1974