Лысенко (Мирошниченко) Елена Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко (Мирошниченко) Елена Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Мирошниченко Никита Иудович

Мать: Мирошниченко Дарья Борисовна

Рождение ребёнка
19.02.1927

Сын: Глазко Василий Иванович

Отец ребёнка: Глазко Иван Сергеевич

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Глазко Нина Ивановна

Отец ребёнка: Глазко Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1938

Сын: Лысенко Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Лысенко Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лысенко Иван Николаевич

Смерть
1974
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