Долгополова (Глазко) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгополова (Глазко) Татьяна Васильевна

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Место рождения

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край

Дата рождения

25.10.1949

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.04.1949

Муж: Долгополов Константин Александрович

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение
25.10.1949

Отец: Глазко Василий Иванович

Мать: Глазко Нина Фёдоровна

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Рождение ребёнка
18.12.1970

Сын: Долгополов Евгений Константинович

Отец ребёнка: Долгополов Константин Александрович

Железноводск, город-курорт Железноводск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
18.05.1972

Дочь: Петрова Ирина Константиновна

Отец ребёнка: Долгополов Константин Александрович

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
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