Долгополова (Глазко) Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения25.10.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.04.1949
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение
25.10.1949
Отец: Глазко Василий Иванович
Мать: Глазко Нина Фёдоровна
Рождение ребёнка
18.12.1970
Сын: Долгополов Евгений Константинович
Отец ребёнка: Долгополов Константин Александрович
Железноводск, город-курорт Железноводск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
18.05.1972
Дочь: Петрова Ирина Константиновна
Отец ребёнка: Долгополов Константин Александрович