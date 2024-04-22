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Долгополов Константин Александрович

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Место рождения

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край

Дата рождения

06.05.1949

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.04.1949

Жена: Долгополова Татьяна Васильевна

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение
06.05.1949

Отец: Долгополов Александр Георгиевич

Мать: Долгополова Людмила Васильевна

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Рождение ребёнка
18.12.1970

Сын: Долгополов Евгений Константинович

Мать ребёнка: Долгополова Татьяна Васильевна

Железноводск, город-курорт Железноводск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
18.05.1972

Дочь: Петрова Ирина Константиновна

Мать ребёнка: Долгополова Татьяна Васильевна

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
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