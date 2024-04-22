Долгополов Константин Александрович
Место рождения
Дата рождения06.05.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.04.1949
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение
06.05.1949
Рождение ребёнка
18.12.1970
Сын: Долгополов Евгений Константинович
Мать ребёнка: Долгополова Татьяна Васильевна
Железноводск, город-курорт Железноводск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
18.05.1972
Дочь: Петрова Ирина Константиновна
Мать ребёнка: Долгополова Татьяна Васильевна