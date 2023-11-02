Долгополова (Сигида) Людмила Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1926
Дата смерти30.06.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
21.03.1926
Отец: Сигида Василий
Мать: Сигида Елена Павловна
Рождение ребёнка
06.05.1949
Сын: Долгополов Константин Александрович
Отец ребёнка: Долгополов Александр Георгиевич
Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Смерть
30.06.1989