Долгополова (Сигида) Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгополова (Сигида) Людмила Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1926

Дата смерти

30.06.1989

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1926

Отец: Сигида Василий

Мать: Сигида Елена Павловна

Рождение ребёнка
06.05.1949

Сын: Долгополов Константин Александрович

Отец ребёнка: Долгополов Александр Георгиевич

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Смерть
30.06.1989
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