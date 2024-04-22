Петрова (Долгополова) Ирина Константиновна
Место рождения
Дата рождения18.05.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1972
Рождение ребёнка
24.05.1992
Дочь: Дорошина Валерия Дмитриевна
Солослово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.06.2012
Сын: Петров Матвей Александрович
Отец ребёнка: Петров Александр Геннадьевич
Бракосочетание
12.10.2018
Бракосочетание
12.10.2018