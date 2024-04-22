Петрова (Долгополова) Ирина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Долгополова) Ирина Константиновна

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Место рождения

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край

Дата рождения

18.05.1972

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1972

Отец: Долгополов Константин Александрович

Мать: Долгополова Татьяна Васильевна

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Рождение ребёнка
24.05.1992

Дочь: Дорошина Валерия Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Солослово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.06.2012

Сын: Петров Матвей Александрович

Отец ребёнка: Петров Александр Геннадьевич

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Бракосочетание
12.10.2018

Муж: Петров Александр Геннадьевич

Бракосочетание
12.10.2018

Муж: Петров Александр Геннадьевич

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
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