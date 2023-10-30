Дорошина (Долгополова) Валерия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорошина (Долгополова) Валерия Дмитриевна

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Место рождения

Солослово, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

24.05.1992

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1992

Отец: не указан

Мать: Петрова Ирина Константиновна

Солослово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
20.06.2015

Муж: Дорошин Дмитрий Игоревич

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Рождение ребёнка
21.12.2016

Сын: Дорошин Евгений Дмитриевич

Отец ребёнка: Дорошин Дмитрий Игоревич

Солослово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
09.01.2019

Дочь: Дорошина Алиса Дмитриевна

Отец ребёнка: Дорошин Дмитрий Игоревич

Солослово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
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