Дорошина (Долгополова) Валерия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения24.05.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1992
Отец: не указан
Бракосочетание
20.06.2015
Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Рождение ребёнка
21.12.2016
Сын: Дорошин Евгений Дмитриевич
Отец ребёнка: Дорошин Дмитрий Игоревич
Рождение ребёнка
09.01.2019
Дочь: Дорошина Алиса Дмитриевна
Отец ребёнка: Дорошин Дмитрий Игоревич