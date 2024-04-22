Дорошин Дмитрий Игоревич
Место рождения
Дата рождения25.11.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1988
Бракосочетание
20.06.2015
Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Рождение ребёнка
21.12.2016
Сын: Дорошин Евгений Дмитриевич
Мать ребёнка: Дорошина Валерия Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.01.2019
Дочь: Дорошина Алиса Дмитриевна
Мать ребёнка: Дорошина Валерия Дмитриевна