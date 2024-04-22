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Дорошин Дмитрий Игоревич

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Место рождения

Солослово, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

25.11.1988

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1988

Отец: Дорошин Игорь Алексеевич

Мать: Дорошина Тамара Васильевна

Солослово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
20.06.2015

Жена: Дорошина Валерия Дмитриевна

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Рождение ребёнка
21.12.2016

Сын: Дорошин Евгений Дмитриевич

Мать ребёнка: Дорошина Валерия Дмитриевна

Солослово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
09.01.2019

Дочь: Дорошина Алиса Дмитриевна

Мать ребёнка: Дорошина Валерия Дмитриевна

Солослово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
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