Дорошин Игорь Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорошин Игорь Алексеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

17.08.1962

Дата смерти

27.07.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.11.1988

Сын: Дорошин Дмитрий Игоревич

Мать ребёнка: Дорошина Тамара Васильевна

Солослово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дорошина Ольга Игоревна

Мать ребёнка: Дорошина Тамара Васильевна

Смерть
27.07.2021
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