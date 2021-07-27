Дорошин Игорь Алексеевич
Место рождения
Дата рождения17.08.1962
Дата смерти27.07.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1962
Рождение ребёнка
25.11.1988
Мать ребёнка: Дорошина Тамара Васильевна
Солослово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дорошина Ольга Игоревна
Мать ребёнка: Дорошина Тамара Васильевна
Смерть
27.07.2021