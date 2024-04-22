Петров Александр Геннадьевич
Место рождения
Дата рождения29.06.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1973
Рождение ребёнка
10.03.1995
Сын: Петров Никита Александрович
Рождение ребёнка
17.07.2005
Сын: Петров Антон Александрович
Рождение ребёнка
21.06.2012
Сын: Петров Матвей Александрович
Мать ребёнка: Петрова Ирина Константиновна
Бракосочетание
12.10.2018
Бракосочетание
12.10.2018