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Петров Александр Геннадьевич

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Место рождения

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край

Дата рождения

29.06.1973

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1973

Отец: не указан

Мать: Петрова Екатерина Фёдоровна

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Рождение ребёнка
10.03.1995

Сын: Петров Никита Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.07.2005

Сын: Петров Антон Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.06.2012

Сын: Петров Матвей Александрович

Мать ребёнка: Петрова Ирина Константиновна

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Бракосочетание
12.10.2018

Жена: Петрова Ирина Константиновна

Бракосочетание
12.10.2018

Жена: Петрова Ирина Константиновна

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
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