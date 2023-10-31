Глазко (Макаренко) Нина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазко (Макаренко) Нина Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1928

Дата смерти

22.12.1952

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1928

Отец: Макаренко Фёдор Григорьевич

Мать: Макаренко Василиса Парамоновна

Рождение ребёнка
03.11.1944

Сын: Глазко Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Глазко Василий Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.10.1949

Дочь: Долгополова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Глазко Василий Иванович

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Смерть
22.12.1952
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