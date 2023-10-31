Глазко (Макаренко) Нина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1928
Дата смерти22.12.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1928
Рождение ребёнка
03.11.1944
Сын: Глазко Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Глазко Василий Иванович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.10.1949
Дочь: Долгополова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Глазко Василий Иванович
Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Смерть
22.12.1952