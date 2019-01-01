город Светлоград, город Светлоград, Петровский, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Светлоград

Петровский, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Список населённых мест Ставропольской губернии по сведениям 1873 года

Название населённых местПоложениеРасстояние от городаЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаНародность жителейВероисповедание жителейЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Новогригорьевский уезд
472Село Петровское.на р. Калаусе по балке Кисличной.12046616361810малороссыправославныеЦерковь 1, народное штатное училище 1, хлеб. общ. магазинов 2, водяных мельниц 9, питейных домов 6, лавок 17. Ярмарки две - Георгиевская 23 апреля и Богородицкая 21 ноябр Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Петровский район
13027Светлоградгород45°21'42°51'L-38-086

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Петровский
7731000001г Светлоград#Н/Д
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