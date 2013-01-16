Глазко (Рындяева) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1928
Дата смерти16.01.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1928
Рождение ребёнка
07.09.1957
Дочь: Орехова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Глазко Василий Иванович
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
24.07.1961
Дочь: Яременко Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Глазко Василий Иванович
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.01.2013