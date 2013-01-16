Глазко (Рындяева) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазко (Рындяева) Александра Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1928

Дата смерти

16.01.2013

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1928

Отец: Рындяев Пётр Александрович

Мать: Рындяева Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
07.09.1957

Дочь: Орехова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Глазко Василий Иванович

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
24.07.1961

Дочь: Яременко Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Глазко Василий Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глазко Василий Иванович

Смерть
16.01.2013
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