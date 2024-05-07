Прокопенко (Троицкая) Прасковья Николаевна 08.11.1904 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПрокопенко (Троицкая) Прасковья Николаевна

Прокопенко (Троицкая) Прасковья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1904

Дата смерти

02.02.1983

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1904

Отец: Троицкий Николай Иванович

Мать: Троицкая Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якушев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Якушев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якушев Василий

Рождение ребёнка
1936

Сын: Прокопенко Сергей Павлович

Отец ребёнка: Прокопенко Павел Михайлович

Рождение ребёнка
01.06.1940

Сын: Прокопенко Виктор Павлович

Отец ребёнка: Прокопенко Павел Михайлович

Рождение ребёнка
19.11.1940

Дочь: Филипенко (Прокопенко) Ася Павловна

Отец ребёнка: Прокопенко Павел Михайлович

Смерть
02.02.1983

Мы используем куки для улучшения работы сайта.