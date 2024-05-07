Прокопенко (Троицкая) Прасковья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1904
Дата смерти02.02.1983
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1904
Отец: Троицкий Николай Иванович
Мать: Троицкая Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якушев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Якушев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Якушев Василий
Рождение ребёнка
1936
Сын: Прокопенко Сергей Павлович
Отец ребёнка: Прокопенко Павел Михайлович
Рождение ребёнка
01.06.1940
Сын: Прокопенко Виктор Павлович
Отец ребёнка: Прокопенко Павел Михайлович
Рождение ребёнка
19.11.1940
Дочь: Филипенко (Прокопенко) Ася Павловна
Отец ребёнка: Прокопенко Павел Михайлович
Смерть
02.02.1983