Филипенко (Прокопенко) Ася Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1940
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1940
Рождение ребёнка
08.01.1960
Рождение ребёнка
12.12.1964
Дочь: Коновалова (Филипенко) Антонина Александровна
Отец ребёнка: Филипенко Александр Андреевич
Рождение ребёнка
22.06.1969
Дочь: Павленко (Филипенко) Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Филипенко Александр Андреевич
Новопавловск, Кировский, Ставропольский край