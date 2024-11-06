Филипенко (Прокопенко) Ася Павловна 19.11.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Филипенко (Прокопенко) Ася Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1940

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1940

Отец: Прокопенко Павел Михайлович

Мать: Прокопенко (Троицкая) Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
08.01.1960

Дочь: Нестеренко-Пешкова (Филипенко) Наталья Александровна

Отец ребёнка: Филипенко Александр Андреевич

Рождение ребёнка
12.12.1964

Дочь: Коновалова (Филипенко) Антонина Александровна

Отец ребёнка: Филипенко Александр Андреевич

Рождение ребёнка
22.06.1969

Дочь: Павленко (Филипенко) Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Филипенко Александр Андреевич

Новопавловск, Кировский, Ставропольский край

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