Филипенко Александр Андреевич 27.05.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Филипенко Александр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1935

Дата смерти

16.04.2009

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1935

Отец: Филипенко Андрей Георгиевич

Мать: Филипенко (Артеменко) Мария Николавна

Рождение ребёнка
08.01.1960

Дочь: Нестеренко-Пешкова (Филипенко) Наталья Александровна

Мать ребёнка: Филипенко (Прокопенко) Ася Павловна

Рождение ребёнка
12.12.1964

Дочь: Коновалова (Филипенко) Антонина Александровна

Мать ребёнка: Филипенко (Прокопенко) Ася Павловна

Рождение ребёнка
22.06.1969

Дочь: Павленко (Филипенко) Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Филипенко (Прокопенко) Ася Павловна

Новопавловск, Кировский, Ставропольский край
Смерть
16.04.2009

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