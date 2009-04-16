Филипенко Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1935
Дата смерти16.04.2009
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1935
Рождение ребёнка
08.01.1960
Рождение ребёнка
12.12.1964
Дочь: Коновалова (Филипенко) Антонина Александровна
Мать ребёнка: Филипенко (Прокопенко) Ася Павловна
Рождение ребёнка
22.06.1969
Дочь: Павленко (Филипенко) Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Филипенко (Прокопенко) Ася Павловна
Новопавловск, Кировский, Ставропольский край
Смерть
16.04.2009