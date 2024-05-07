Филипенко (Артеменко) Мария Николавна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1913
Дата смерти08.01.1985
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1913
Отец: Артеменко Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1935
Сын: Филипенко Александр Андреевич
Отец ребёнка: Филипенко Андрей Георгиевич
Рождение ребёнка
31.05.1937
Дочь: Аветисян (Филипенко) Лидия Андреевна
Отец ребёнка: Филипенко Андрей Георгиевич
Рождение ребёнка
01.05.1939
Сын: Филипенко Николай Андреевич
Отец ребёнка: Филипенко Андрей Георгиевич
Рождение ребёнка
01.04.1940
Сын: Филипенко Виктор Андреевич
Отец ребёнка: Филипенко Андрей Георгиевич
Рождение ребёнка
23.02.1947
Дочь: Матвиенко Любовь Андреевна
Отец ребёнка: Филипенко Андрей Георгиевич
Рождение ребёнка
23.02.1947
Дочь: Ковальчук (Филипенко) Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Филипенко Андрей Георгиевич
Смерть
08.01.1985