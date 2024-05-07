Филипенко (Артеменко) Мария Николавна 08.03.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Филипенко (Артеменко) Мария Николавна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1913

Дата смерти

08.01.1985

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1913

Отец: Артеменко Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1935

Сын: Филипенко Александр Андреевич

Отец ребёнка: Филипенко Андрей Георгиевич

Рождение ребёнка
31.05.1937

Дочь: Аветисян (Филипенко) Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Филипенко Андрей Георгиевич

Рождение ребёнка
01.05.1939

Сын: Филипенко Николай Андреевич

Отец ребёнка: Филипенко Андрей Георгиевич

Рождение ребёнка
01.04.1940

Сын: Филипенко Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Филипенко Андрей Георгиевич

Рождение ребёнка
23.02.1947

Дочь: Матвиенко Любовь Андреевна

Отец ребёнка: Филипенко Андрей Георгиевич

Рождение ребёнка
23.02.1947

Дочь: Ковальчук (Филипенко) Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Филипенко Андрей Георгиевич

Смерть
08.01.1985

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