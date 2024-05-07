Филипенко Николай Андреевич 01.05.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Филипенко Николай Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1939

Отец: Филипенко Андрей Георгиевич

Мать: Филипенко (Артеменко) Мария Николавна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филипенко (Селезнева) Надежда Степановна

Рождение ребёнка
24.03.1963

Сын: Филепенко Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Филипенко (Селезнева) Надежда Степановна

Рождение ребёнка
17.07.1969

Дочь: Губина (Филипенко) Елена Николаевна

Мать ребёнка: Филипенко (Селезнева) Надежда Степановна

Смерть
Неизвестно

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