Филипенко Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.03.1963
Сын: Филепенко Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Филипенко (Селезнева) Надежда Степановна
Рождение ребёнка
17.07.1969
Дочь: Губина (Филипенко) Елена Николаевна
Мать ребёнка: Филипенко (Селезнева) Надежда Степановна
Смерть
Неизвестно