Филипенко (Селезнева) Надежда Степановна 1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Филипенко (Селезнева) Надежда Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипенко Николай Андреевич

Рождение ребёнка
24.03.1963

Сын: Филепенко Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Филипенко Николай Андреевич

Рождение ребёнка
17.07.1969

Дочь: Губина (Филипенко) Елена Николаевна

Отец ребёнка: Филипенко Николай Андреевич

Смерть
Неизвестно

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