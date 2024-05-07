Филипенко (Селезнева) Надежда Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.03.1963
Сын: Филепенко Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Филипенко Николай Андреевич
Рождение ребёнка
17.07.1969
Дочь: Губина (Филипенко) Елена Николаевна
Отец ребёнка: Филипенко Николай Андреевич
Смерть
Неизвестно