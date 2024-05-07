Артеменко Николай Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Артеменко Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артеменко Иван Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артеменко Варвара Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1913

Дочь: Филипенко (Артеменко) Мария Николавна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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