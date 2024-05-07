Прокопенко Павел Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Сын: Прокопенко Сергей Павлович
Мать ребёнка: Прокопенко (Троицкая) Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
01.06.1940
Сын: Прокопенко Виктор Павлович
Мать ребёнка: Прокопенко (Троицкая) Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
19.11.1940
Дочь: Филипенко (Прокопенко) Ася Павловна
Мать ребёнка: Прокопенко (Троицкая) Прасковья Николаевна
Смерть
Неизвестно