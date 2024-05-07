Прокопенко Павел Михайлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Прокопенко Павел Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Сын: Прокопенко Сергей Павлович

Мать ребёнка: Прокопенко (Троицкая) Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
01.06.1940

Сын: Прокопенко Виктор Павлович

Мать ребёнка: Прокопенко (Троицкая) Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
19.11.1940

Дочь: Филипенко (Прокопенко) Ася Павловна

Мать ребёнка: Прокопенко (Троицкая) Прасковья Николаевна

Смерть
Неизвестно

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