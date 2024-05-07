Якушев Николай Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Якушев Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Якушев Василий

Мать: Прокопенко (Троицкая) Прасковья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якушева (Ляшенко) Нина Михайловна

Рождение ребёнка
1958

Сын: Якушев Василий Николаевич

Мать ребёнка: Якушева (Ляшенко) Нина Михайловна

Рождение ребёнка
1960

Сын: Якушев Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Якушева (Ляшенко) Нина Михайловна

Рождение ребёнка
10.06.1963

Дочь: Якушева Анна Николаевна

Мать ребёнка: Якушева (Ляшенко) Нина Михайловна

Рождение ребёнка
04.12.1972

Сын: Якушев Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Якушева (Ляшенко) Нина Михайловна

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