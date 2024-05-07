Якушев Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1958
Сын: Якушев Василий Николаевич
Мать ребёнка: Якушева (Ляшенко) Нина Михайловна
Рождение ребёнка
1960
Мать ребёнка: Якушева (Ляшенко) Нина Михайловна
Рождение ребёнка
10.06.1963
Дочь: Якушева Анна Николаевна
Мать ребёнка: Якушева (Ляшенко) Нина Михайловна
Рождение ребёнка
04.12.1972
Мать ребёнка: Якушева (Ляшенко) Нина Михайловна