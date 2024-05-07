Якушева (Ляшенко) Нина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1958
Сын: Якушев Василий Николаевич
Отец ребёнка: Якушев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1960
Отец ребёнка: Якушев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
10.06.1963
Дочь: Якушева Анна Николаевна
Отец ребёнка: Якушев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
04.12.1972
Отец ребёнка: Якушев Николай Васильевич
Смерть
Неизвестно