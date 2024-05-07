Якушева (Ляшенко) Нина Михайловна 1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Якушева (Ляшенко) Нина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якушев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1958

Сын: Якушев Василий Николаевич

Отец ребёнка: Якушев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1960

Сын: Якушев Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Якушев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
10.06.1963

Дочь: Якушева Анна Николаевна

Отец ребёнка: Якушев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
04.12.1972

Сын: Якушев Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Якушев Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно

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