Прокопенко Виктор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокопенко Владимир Викторович
Мать ребёнка: Прокопенко (Мешкова) Нина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокопенко Игорь Викторович
Мать ребёнка: Прокопенко (Мешкова) Нина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1969
Дочь: Чудинова (Прокопенко) Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Прокопенко (Мешкова) Нина Николаевна
Смерть
Неизвестно