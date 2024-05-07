Прокопенко Виктор Павлович 01.06.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПрокопенко Виктор Павлович

Прокопенко Виктор Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1940

Отец: Прокопенко Павел Михайлович

Мать: Прокопенко (Троицкая) Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокопенко Владимир Викторович

Мать ребёнка: Прокопенко (Мешкова) Нина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокопенко Игорь Викторович

Мать ребёнка: Прокопенко (Мешкова) Нина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокопенко (Мешкова) Нина Николаевна

Рождение ребёнка
01.08.1969

Дочь: Чудинова (Прокопенко) Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Прокопенко (Мешкова) Нина Николаевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.