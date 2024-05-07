Прокопенко (Мешкова) Нина Николаевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Прокопенко (Мешкова) Нина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокопенко Владимир Викторович

Отец ребёнка: Прокопенко Виктор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокопенко Игорь Викторович

Отец ребёнка: Прокопенко Виктор Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопенко Виктор Павлович

Рождение ребёнка
01.08.1969

Дочь: Чудинова (Прокопенко) Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Прокопенко Виктор Павлович

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