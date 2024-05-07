Прокопенко (Мешкова) Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокопенко Владимир Викторович
Отец ребёнка: Прокопенко Виктор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокопенко Игорь Викторович
Отец ребёнка: Прокопенко Виктор Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1969
Дочь: Чудинова (Прокопенко) Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Прокопенко Виктор Павлович