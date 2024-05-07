Троицкая Акулина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Троицкая Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Троицкий Николай Николаевич

Отец ребёнка: Троицкий Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наварова (Троицкая) Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Троицкий Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ботова (Троицкая) Елена Николаевна

Отец ребёнка: Троицкий Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литвинова (Троицкая) Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Троицкий Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Троицкая Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Троицкий Николай Иванович

Рождение ребёнка
08.11.1904

Дочь: Прокопенко (Троицкая) Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Троицкий Николай Иванович

Смерть
Неизвестно

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