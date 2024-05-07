Троицкая Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Троицкий Николай Николаевич
Отец ребёнка: Троицкий Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наварова (Троицкая) Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Троицкий Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ботова (Троицкая) Елена Николаевна
Отец ребёнка: Троицкий Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Литвинова (Троицкая) Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Троицкий Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Троицкая Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Троицкий Николай Иванович
Рождение ребёнка
08.11.1904
Дочь: Прокопенко (Троицкая) Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Троицкий Николай Иванович
Смерть
Неизвестно