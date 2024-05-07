Троицкий Николай Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Троицкий Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Троицкий Николай Николаевич

Мать ребёнка: Троицкая Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наварова (Троицкая) Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Троицкая Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ботова (Троицкая) Елена Николаевна

Мать ребёнка: Троицкая Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литвинова (Троицкая) Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Троицкая Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Троицкая Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Троицкая Акулина

Рождение ребёнка
08.11.1904

Дочь: Прокопенко (Троицкая) Прасковья Николаевна

Мать ребёнка: Троицкая Акулина

Смерть
Неизвестно

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