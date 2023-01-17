Лискачев Михаил Антонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиС 1880 по 1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Лискачева Марфа Николаевна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Лискачев Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Лискачева Марфа Николаевна
Рождение ребёнка
05.08.1867
Дочь: Лискачева Мария Михайловна
Мать ребёнка: Лискачева Марфа Николаевна
Рождение ребёнка
19.04.1874
Сын: Лискачев Василий Михайлович
Мать ребёнка: Лискачева Марфа Николаевна
Рождение ребёнка
10.03.1877
Сын: Лискачев Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Лискачева Марфа Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
С 1880 по 1900