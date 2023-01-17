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Лискачев Михаил Антонович

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Место рождения

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

С 1880 по 1900

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Лискачев Антон Иванович

Мать: Лискачева Надежда Яковлевна

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Лискачев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Лискачева Марфа Николаевна

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Лискачев Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Лискачева Марфа Николаевна

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
05.08.1867

Дочь: Лискачева Мария Михайловна

Мать ребёнка: Лискачева Марфа Николаевна

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
19.04.1874

Сын: Лискачев Василий Михайлович

Мать ребёнка: Лискачева Марфа Николаевна

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
10.03.1877

Сын: Лискачев Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Лискачева Марфа Николаевна

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лискачева Марфа Николаевна

Смерть
С 1880 по 1900
Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
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