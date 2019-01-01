деревня Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Дубовицы

Чудовский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Находки

Где упоминается данное место
Архивный документ. Причту Городецкой церкви Высоковской волости. Препятствий к преданию земле тела покойного крестьянина Высоковской волости деревни Дубовицы Ивана Алекса Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Новгородский уезд, Высоковская волость
14Дубовицы (дер.)2-го стана, 2-го зем. уч.Дубовицкого76922312354664242земледелиереки Волхов и Осьма.реки2 мелочные лавки, смежна с селом Городок.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Чудовский район
314207Дубовицыдеревня58°51'00"31°40'00"O-36-040

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Чудовский муниципальный район, Трегубовское сельское поселение
49650421141д Дубовицыдеревня

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