Лискачев Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения19.04.1874
Дата смертиПосле 1918
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1874
Бракосочетание
25.09.1899
Жена: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лискачев Павел Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лискачева Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лискачев Александр Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лискачева Полина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лискачева Мария Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1918