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Лискачев Василий Михайлович

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Место рождения

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

19.04.1874

Дата смерти

После 1918

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1874

Отец: Лискачев Михаил Антонович

Мать: Лискачева Марфа Николаевна

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
25.09.1899

Жена: Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лискачев Павел Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лискачева Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лискачев Александр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лискачева Полина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лискачева Мария Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
После 1918
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