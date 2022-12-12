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Лискачева Марфа Николаевна

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Место рождения

Прилуки, Высоковская волость, Новгородский уезд

Дата рождения

1834

Дата смерти

08.12.1901

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Прилуки, Высоковская волость, Новгородский уезд
Рождение ребёнка
1857

Сын: Лискачев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Лискачев Михаил Антонович

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Лискачев Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Лискачев Михаил Антонович

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
05.08.1867

Дочь: Лискачева Мария Михайловна

Отец ребёнка: Лискачев Михаил Антонович

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
19.04.1874

Сын: Лискачев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Лискачев Михаил Антонович

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
10.03.1877

Сын: Лискачев Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Лискачев Михаил Антонович

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лискачев Михаил Антонович

Смерть
08.12.1901
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