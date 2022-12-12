Лискачева Марфа Николаевна
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти08.12.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Лискачев Михаил Антонович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Лискачев Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Лискачев Михаил Антонович
Рождение ребёнка
05.08.1867
Дочь: Лискачева Мария Михайловна
Отец ребёнка: Лискачев Михаил Антонович
Рождение ребёнка
19.04.1874
Сын: Лискачев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Лискачев Михаил Антонович
Рождение ребёнка
10.03.1877
Сын: Лискачев Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Лискачев Михаил Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.12.1901