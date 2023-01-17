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Лискачев Дмитрий Михайлович

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Место рождения

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Около 1930

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Лискачев Михаил Антонович

Мать: Лискачева Марфа Николаевна

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
13.02.1883

Жена: Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Лискачева Прасковья Дмитриевна

Мать ребёнка: Анна Тимофеевна

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Лискачева Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Анна Тимофеевна

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лискачев Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Анна Тимофеевна

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лискачев Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Анна Тимофеевна

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лискачев Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Анна Тимофеевна

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Около 1930
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