Лискачев Дмитрий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиОколо 1930
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Бракосочетание
13.02.1883
Жена: Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Лискачева Прасковья Дмитриевна
Мать ребёнка: Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Лискачева Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лискачев Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лискачев Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Анна Тимофеевна
Смерть
Около 1930