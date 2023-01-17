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Лискачев Антон Иванович

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Место рождения

Арзубиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

До 1867

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Лискачев Иван Пименович

Мать: не указана

Арзубиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Лискачев Михаил Антонович

Мать ребёнка: Лискачева Надежда Яковлевна

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Лискачев Федор Антонович

Мать ребёнка: Лискачева Надежда Яковлевна

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лискачева Надежда Яковлевна

Смерть
До 1867
Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
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