Лискачев Антон Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиДо 1867
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Лискачев Иван Пименович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Лискачев Михаил Антонович
Мать ребёнка: Лискачева Надежда Яковлевна
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Лискачева Надежда Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1867